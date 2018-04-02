زوجة عمرو دياب تخرج عن طورها: اتصلت بدينا الشربيني وتشاجرت معها!

تواصلت السيدة زينة عاشور، زوجة الفنان المصري عمرو دياب، مع النجمة المصرية دينا الشربيني، بسبب الأخبار التي ترددت مؤخراً عن وجود علاقة غرامية سرية بينها وبين زوجها عمرو دياب.

وصل الحوار بين زينة عاشور وبطلة مسلسل (حكايات بنات) إلى شجارهما وتوجيه زوجة عمرو دياب إتهامات مسيئة إلى دينا الشربيني.

يأتي ذلك بعد أن انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من عيد ميلاد عمرو دياب، تظهر فيه الممثلة المصرية دينا الشربيني وهي تدخل برفقة الهضبة عمرو دياب إلى قاعة الاحتفال، في مشهد رومانسي يزيد من الشكوك حول طبيعة علاقتهما.

يعد ظهور دينا الشربيني المتكرر مع عمرو دياب، أكبر دليل على صحة شائعات زواجهما التي انتشرت قبل فترة، حيث حضرت دينا الشربيني حفل الهضبة عمرو دياب الأول في جولف بورتو مارينا، وحفله الثاني في مراسي، وتواجدت أيضاً في حفل عمرو دياب الذي أحياه في عيد الأضحى في الغردقة.