ماهي فوائد تناول العسل أثناء الحمل؟

يعلم الجميع أن لتناول العسل فوائد صحية عديدة مهمة لصحة جسم الإنسان. ولكن هل تساءلتم يوماً ما هي فوائد تناول العسل خلال الحمل؟
– تعزيز نظام المناعة: يتميز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.
– تخفيف الأرق: يساعد العسل على التغلب على الأرق. إن شرب الحليب الممزوج مع ملعقة من العسل قبل النوم يساعد على النوم من دون عوائق ومشاكل.
– تخفيف نزلات البرد والسعال: إن الخصائص المضادة للفيروسات الموجودة في العسل تمنع النشاط الفيروسي في الجسم وبالتالي ما يمنع الإصابة بنزلات البرد.
– تخفيف التهاب الحلق: تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في العسل على تخفيف تهيج الحلق.
– التقليل من الحساسية: على الرغم من أنه هذه المعلومة ليست دقيقة تماماً، إلا أنن العسل يساعد في السيطرة على الحساسية الموسمية.