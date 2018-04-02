ماهي فوائد تناول العسل أثناء الحمل؟

يعلم الجميع أن لتناول العسل فوائد صحية عديدة مهمة لصحة جسم الإنسان. ولكن هل تساءلتم يوماً ما هي فوائد تناول العسل خلال الحمل؟

يعتبر العسل من المواد الغذائية التي تحمل فوائد صحية عديدة خلال فترة الحمل كونه غني بالسكريات مثل الفركتوز والجلوكوز الى جانب تركيبته الغذائية.

– تعزيز نظام المناعة: يتميز العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.

– تخفيف الأرق: يساعد العسل على التغلب على الأرق. إن شرب الحليب الممزوج مع ملعقة من العسل قبل النوم يساعد على النوم من دون عوائق ومشاكل.

– تخفيف نزلات البرد والسعال: إن الخصائص المضادة للفيروسات الموجودة في العسل تمنع النشاط الفيروسي في الجسم وبالتالي ما يمنع الإصابة بنزلات البرد.

– تخفيف التهاب الحلق: تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في العسل على تخفيف تهيج الحلق.

– التقليل من الحساسية: على الرغم من أنه هذه المعلومة ليست دقيقة تماماً، إلا أنن العسل يساعد في السيطرة على الحساسية الموسمية.