بعد الانتصار ماذا يطلب بوتين من الاسد

على مايبدو فان فلاديمير بوتين مستعجل جدا على البدء باعادة الاعمار وانه يجب ان يبدأ من حلب وان يمر على كل القرى وعلى دمشق واما القرى الموجودة في ريف حمص وحماه وتابعة لقوات تكفيرية فسيتولى سلاح الجو الروسي خاصة طائرات سوخوي 35 من القيام ليل نهار بقصف مراكز الاحزاب الاسلامية المتشددة التكفيرية في ريف حمص وحماه وهو قادر على تدميرهم خلال اسبوعين.

ويريد بوتين ان يأتي وزير مالية جديد قادر على استيعاب المرحلة وتخفيض قيمة الدولار ولكن باسرع وقت ممكن كذلك يريد وزير اقتصاد فعال يقوم الرئيس السوري بتعيينه في الحكومة الجديدة وقادر على التحضير لانهاض الاقتصاد ويبدو ان شركات روسية كبيرة ستقوم بالعمل وكذلك شركات ايرانية ستقوم بشق طرقات واوتسترادات.