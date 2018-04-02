ما جديد قضية الاعتداء على الحصان في طرابلس ؟

صدر عن المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي ديما ديب قرارا قضى بتوقيف الجاني “م. ب.” الذي اعتدى على الحصان بأسلوب وحشي، وقد تم توقيف المعتدي بالامس من قبل شعبة المعلومات في الامن الداخلي وإحالته الى القضاء، ومتابعة التحقيقات لتبيان هوية المشتركين بالفعل الجرمي.

كما علم انه تمت مصادرة حصانين من المزرعة وتسليم باقي الاحصنة لاصحابها على ان يصار الى اقفال المزرعة وختمها بالشمع الاحمر بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والحصان الذي اعتدي عليه اصبح بوضع أفضل وهذا الجهد الكبير الذي بذلته جمعية Animals Lebanon من ليل ٣١ من اذار، ومتابعة الملف من كل النواحي مع الجهات المختصة والتي تجاوبت بشكل سريع Animals Lebanon افضت الى النتائج المروجة في هذا الخصوص.