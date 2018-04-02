بطل “وادي الذئاب” على حدود سورية !!

2 أبريل, 2018 - 3:23 مساءً المصدر: وكالات
بطل “وادي الذئاب” على حدود سورية !!

ظهر الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل “مراد علمدار” الشهير، برفقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته أمس الأحد إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا المحاذية للحدود مع سورية.

وتداول نشطاء على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر الممثل شاشماز بحضور أردوغان، وبرفقه المغني التركي ذو الأصول الكردية إبراهيم تاتليسيس، وهما يغنيان مهليلين لسيطرة الأتراك على عفرين بألحان عسكرية تركية.

 

ويعد شاشماز، أحد أهم شخصيات المسلسل التركي وادي الذئاب والذي يؤدي فيه دور “علمدار” خلال الأجزاء من الجزء الأول إلى الجزء العاشر وفيلمي وادي الذئاب العراق ووادي الذئاب فلسطين.

وقد أصبحت شخصيته من أكثر الشخصيات المشهورة بالمنطقتين، العربية والآسيوية، وقد تمت دبلجة المسلسل إلى عدة لغات من اللغة التركية منها اللغة العربية.

2 أبريل, 2018

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