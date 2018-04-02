هبة من الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدية صيدا

أقيم في حديقة المهندس محمد زهير السعودي العامة في صيدا، حفل تسليم هبة ألعاب وغازون من جمعية الصليب الأحمر اللبناني إلى إدارة الحديقة ممثلة ببلدية صيدا.

حضر عن رئيس البلدية المهندس محمد السعودي عضو المجلس البلدي المهندس منذر أبوظهر، وعن الصليب الأحمر اللبناني وفد ترأسته رئيسة فرع صيدا السيدة هيام البزري، والمشرف في الحديقة المراقب البلدي أحمد قاسم.

وأشارت السيدة البزري إلى أن “الهبة كناية عن 10 دراجات هوائية و10 سكوتر، وألعاب قفز وحلزونية للأطفال مع أرضية غازون”. ولفتت إلى أن “بلدية صيدا أثبتت أنها تعمل لصالح المدينة وأنها على مسافة واحدة من الجميع، لذلك كانت مبادرتنا في فرع صيدا لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال الذين يقصدون الحديقة العامة للتمتع بمرافقها الجميلة وقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم”.

من جهته شكر أبو ظهر بإسم بلدية صيدا رئيسا وأعضاء “هذه المبادرة الكريمة من الصليب الأحمر اللبناني – فرع صيدا، وخصوصا أن من أهداف الجمعية الخدمة العامة، وهذه المبادرة ليست بغريبة عن أهداف الجميعة الإنسانية، فشكرا لهم من بلدية صيدا لفتتهم الكريمة”.