المشنوق للبيارتة: لا تسمحوا لمنفذي 7 أيار 2008 أن يمثلوا بيروت

دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى “التكاتف أمام هجمة اللوائح على بيروت، وهي أكثر دائرة فيها لوائح في لبنان، وبعضها مطلوب منها أن تأخذ أصواتا من صحن تيار المستقبل، لتسهيل دخول المشروع الإيراني وإمساكه قرار بيروت”.

وحذر خلال لقاء بيروتي من أن “الحديث عن خطر داخلي يفوق الخطر الإسرائيلي، يدل على النية في تغيير الخيار الاستراتيجي لبيروت”، طالبا “من البيارتة ألا يسمحوا لمن نفذوا 7 أيار 2008 أن يصيروا ممثلي بيروت داخل مجلس النواب في 7 أيار 2018، والرد يكون بالتصويت بكثافة في 6 أيار”.

وأضاف المشنوق: “أهل بيروت منذ الاستقلال هم الذين يقودون قرار لبنان ويحمون عروبة لبنان، ومعركة بيروت مختلفة عن كل المعارك الانتخابية في كل لبنان. وليس النقاش حول عدد النواب الذين سنحصل عليهم، ولا يظن أحد أن ما نخسره في بيروت يمكن تعويضه في مكان آخر، لأن قرار العاصمة هو المستهدف، ولا يمكن تعويضه بأي مقاعد أخرى، وهذه الهجمة هدفها تغيير هوية بيروت”.