اجتماع في مكتب قائمقام جبيل

عقدت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري اجتماعا في مكتبها في السراي شارك فيه رؤساء الوحدات الأمنية في القضاء، رئيسا مركزي الدفاع المدني والصليب الأحمر تم خلاله التشديد على ضرورة السهر الدائم لتأمين راحة وطمأنينة المواطنين وزوار المدينة في فترة الأعياد.

وجرى البحث في مراقبة النازحين السوريين في القضاء وضرورة تسجيل مكان إقامتهم، اضافة الى العمل على ضبط عمليات السرقة ومنع ترويج المخدرات.

وشددت على “أهمية التنسيق الدائم بين كافة الاجهزة لمتابعة هذه الأمور”.

وتمنت الخوري “ان يحمل عيد القيامة، قيامة حقيقية للبنان ولشعبه من الصعاب التي يمر بها، وللبنانيين جميعا الطمأنينة والسلام”.