مرشحون بـ2000 لايك !

3 أبريل, 2018 - 11:11 صباحًا المصدر: ليبانون ديبايت
مرشحون بـ2000 لايك !

استغرب مرجع “الطنة والرنة” المفتعلة لمجموعة مرشحين المترافقة مع كثرة كلام توحي وكأنهم قادرين على “شفط الاصوات التفضيلية شفطاً” وهو أمر مثير للاستهجان. فإذا تمحصت صفحاتهم على مواقع التواصل لوجدت أنها لم تجذب أكثر من 2000 متابع على طول الـ10452كلم 2 رغم أنهم يدفعون نصف ثرواتهم على مذبح الحملات الاعلانيّة.

3 أبريل, 2018

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