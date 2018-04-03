مراسل الاورينت في دوما يثير زوبعة على الفيسبوك!

أعلن مراسل قناة “الأورينت” المعارضة في دوما، محمد عبد الرحمن، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” عن عزمه تسليم نفسه للجيش السوري لتسوية وضعه.

وكتب عبد الرحمن على صفحته:

السلام عليكم

بعد ما صار الاتفاق بدوما كتير ناس سألتني شو بدك تساوي وايمتا بدك تطلع بالباصات ع جرابلس

لذلك قررت التالي

من دوما ما الي طلعة رح سوي وضعي وارجع لحضن الوطن متل زميلي هادي المنجد يلي حكيت معو وتم التنسيق ع كلشي

منشوفكم بخير ……

وقد أثار اعلان المراسل المعارض غضب الشارع المعارض من متابعيه, الذين انهالوا عليه بالسباب و الشتائم، ليعود ويوضح عبر منشور له أن صفحته تعرضت للتهكير بينما قال نشطاء انها طريقته في الهرب من سيل الشتائم التي انهالت عليه.

يذكر ان مراسل أورينت في الغوطة الشرقية “بسام عز الدين دعاس” والمعروف بهادي المنجد كان قد سلم نفسه للجيش السوري عند معبر حمورية أثناء تحريرها قبل اسابيع.