في طرابلس.. تجنبوا هذا الطريق

3 أبريل, 2018 - 11:36 صباحًا
في طرابلس.. تجنبوا هذا الطريق

صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتركيب جسر في محلة المحجر الصحي مقابل سوق الخضار الجديد بطرابلس، وذلك اعتباراً من الساعة 17.00 من تاريخ 3/04/2018 ولغاية الساعة 5.00 من تاريخ 4/04/2018.

سيتم قطع الطريق الممتد من المحلة المذكورة باتجاه مستديرة ابو علي على المسلك الجنوبي، وتحويل السير بالاتجاهين من مفرق شركة جباضو – مقابل مرفأ طرابلس باتجاه الطريق الخلفية لجامعة العزم، وصولاً الى مستديرة ابو علي.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بارشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

3 أبريل, 2018

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