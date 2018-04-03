نجم شهير بحالة حرجة بعد حادث مروع.. والإصابات خطرة في الجمجمة

تعرض الفنان المصري شريف خير الله، لحادث مروع على طريق السويس، أثناء ذهابه لمدينة الرحاب، حيث أصيب بشرخ في الجمجمة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى البنك الأهلي، حيث تم إجراء جراحة عاجلة له.

وأدلت الفنانة سهير رجب أحد أصدقاء شريف، والتي ترافقه بالمستشفى بتصريحات صحافية أكدت فيها أنه أجرى عملية جراحية وتم وضعه بغرفة العناية المشددة، تحت متابعة عدد من الأطباء.

وأضافت أنه أجرى عملية بالمخ، لأنه تعرض لكسر في الجمجمة بخلاف الإصابات الأخرى.

وأكدت أن الأطباء يقولون أن حالته الصحية مستقرة لحدّ ما، ومن المقرر أن يتم ملاحظاتها بشكل دائم لمدة 48 ساعة، وبعدها يقرر الطبيب المعالج ماذا سيفعل.

وكانت آخر أعمال شريف مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، مع تيم حسن، وصلاح عبد الله، ومنال سلامة.