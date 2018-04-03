تعرض للصفع.. معلومات جديدة حول احتجاز الحريري في الرياض

فور وصوله الى الرياض، احتُجز الحريري لـ11 ساعة.. وُضِعَ خلالها على كرسيّ وتعرّض للصفع مرارًا من قبل السعوديين”، واقعةٌ نقلها ضابطان أمريكيان سابقان لا يزالان ناشطين في المنطقة (مستشاران أو مرتزقة) أوردتها مجلة “نيويوركر” الأمريكية في نسختها الإلكترونية التي تنشرها ورقيًا في 9 نيسان المقبل بعنوان “سعي الأمير السعودي لإعادة صنع الشرق الأوسط”.

دكستر فلكنز كاتب المقالة في “نيويوركر” نشر الرواية مشيرا الى أن “الحريري بدا مُتعبًا في فيديو الاستقالة التي أعلنها من الرياض عبر قناة “العربية” السعودية الرسمية، ما يعزّز رواية تعرّضه للضرب والصفع”.

ويقول فلكنز في المقال إن “الحريري عندما استُدعي الى الرياض للقاء ابن سلمان كان يتوقّع أن يُستقبل بحفاوة من الأسرة الحاكمة”.