قرد يسحب رضيعاً من منزله ويغرقه في بئر

ذكرت الشرطة الهندية أن رضيعاً يبلغ 16 يوماً قضى غرقاً داخل بئر بعدما سحبه قرد من داخل منزله في ولاية اوديشا في شرق الهند.

وكان الرضيع ينام تحت ناموسية في منزله عندما سحبه قرد من نوع المكاك المنتشر على نطاق واسع في البلاد.

وقالت المفتشة في الشرطة “س. م. بارال” إن “الأم تفيد بأنها رأت قرداً يسحب طفلها منها. لقد أطلقت صفارة انذار غير أن القرد قفز سريعاً إلى السطح واختفى”. وعثر على الرضيع ميتاً داخل البئر.

وأظهر تشريح للجثة أن الطفل قضى اختناقاً بسبب الغرق وفق بارال. وأوضحت المفتشة في الشرطة “نظراً إلى عدم وجود أي آثار لإصابات على جثة الطفل، ربما عمد القرد إلى الرمي به في البئر”. ولم يفتح أي تحقيق في هذه الحادثة نظراً إلى “قناعة العائلة بأن القرد هو الذي قتل طفلها”.

وتفيد تقارير إعلامية بأن القردة تتحول مصدر إزعاج متنام في المنطقة التي شهدت الحادثة. وفي آذار العام الماضي، أقفلت المدارس في مقاطعة كندرابادا في ولاية اوديشا بسبب هجمات متكررة من قردة، وفق صحيفة “هندستان تايمز”.

وفي الشهر عينه، قضى موظف حكومي جراء إصابات في الرأس بعدما قفز عليه قرد من أعلى شجرة، بحسب الصحيفة. ويلقي الناشطون البيئيون باللائمة في هذه المشكلة على تعدي البشر على مساحات الانتشار الطبيعي لهذه الحيوانات.