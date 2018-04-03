الحريري: علاقتي مع جنبلاط “بتطلع وبتنزل”

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أن “الاصلاحات الحقيقية هي بنيوية ويجب التعمق بها”، موضحاً أنه “علينا العمل على انفسنا والنظر الى القوانين القديمة والعمل على اصلاحات تتماشى مع التطورات”.

وقال: “الحوار كان ايجابياً جداً، وتكلمنا عن استعداداتنا في الحكومة للانتخابات النيابية والحوار كان ايجابياً جداً”.

وأضاف الحريري: “علاقتي مع وليد جنبلاط “بتطلع وبتنزل” ولكن ليس بسببي، وما يجمعني به هو الموضوع الاستراتيجي “والباقي تفاصيل”.

ولفت إلى أننا “نريد ايجاد حلول للملف التربوي، والطلاب لن يتحولوا الى رهائن”، مشدداً على أنه “على الجميع أن يتفهم حساسية الوضع المادي للمدارس والأهل والأساتذة”.

وأوضح أن “لا خوف على الوضع المالي والليرة اللبنانية، وما يهمني خلق فرص عمل جديدة”.

واكد “ان علاقته مع الدكتور سمير جعجع ممتازة، اتصلت به امس للمعايدة وسنلتقي قريبا”.

وكان قد وصل الحريري الى بكركي على متن طوافة عسكرية.