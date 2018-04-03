كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح في المناطق الشمالية صباحا. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية، يتحول مساء الى قليل الغيوم.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح في المناطق الشمالية صباحا.

الخميس: صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 22 درجة، في الارز من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75%.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 23 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:25 ساعة غروب الشمس: 18:59