اطلاق حوار “المرأة وحقوق الإنسان” برعاية أوغاسابيان

أطلقت “جمعية انسان” في مؤتمر صحافي، حوار “المرأة وحقوق الإنسان في لبنان”، في فندق “CITEA”، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان وحضوره.

واستهل رئيس الجمعية شارل نصر الله المؤتمر، بتسليط الضوء على “أهمية النضال من أجل حقوق المرأة، لا سيما حقوق عاملات المنازل الأجنبيات، وهما مساران لا ينفصلان نظرا الى أن المرأة العاملة، لبنانية كانت أم أجنبية، هي جزء أساسي في المجتمع اللبناني”.

ثم كانت مداخلة لمديرة قسم العلاقات العامة في الجمعية رندا ديراني، عرضت فيها أبرز الإنجازات التي حققتها “جهود حركات المجتمع المدني اللبناني، خصوصا الجمعيات النسائية”.

وقدمت مسؤولة قسم الدعم الإجتماعي في الجمعية نسرين دبيان لمحة عامة عن “وضع عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان وما تعانيه من إنتهاكات في الممارسة والقانون”.

ثم كانت مداخلة للوزير أوغاسابيان عدد فيها أبرز إنجازات الوزارة المستحدثة لرعاية شؤون المرأة، “لا سيما القوانين المنجزة ومشاريع القوانين المقترحة”. وأشار الى “مدى تفاؤل الوزارة بتجاوب المجتمع اللبناني وقدراته في مناقشة المواضيع المحظورة”.

وعرضت مسؤولة القسم القانوني في الجمعية المحامية كلودين خلوف، أبرز “المصاعب التي تواجهها المرأة في لبنان من خلال قوانين الأحوال الشخصية”. واقترحت أن “تتبنى وزارة شؤون المرأة إقتراح مشروع قانون لفصل الحقوق الإقتصادية والمادية للمرأة عن قوانين الأحوال الشخصية الطائفية”.

وتلقى الوزير أوغاسابيان الإقتراح ب”ترحيب كبير”، وطلب تزويده “في أسرع وقت بالدراسة المناسبة لتحويلها الى القسم القانوني في الوزارة”.

وتلى الحوار مداخلات من الحاضرين الممثلين عن جمعيات المجتمع المدني والسفارات والإعلام .