المشنوق: التجديد لبري غير خاضع للنقاش

شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أن تيار المستقبل يدعم رئيس النواب نبيه بري، على خلاف ما تردد عن أنهم لن يجددوا انتخابه بعد الانتخابات النيابية، معتبرًا أن الرئيس بري “يؤكد دائمًا وطنيته وعروبته”، ومسألة التجديد له “مسألة غير خاضعة للنقاش”.

واعتبر المشنوق، خلال زيارة إلى منزل شريف شهاب في الروشة، أن “الانتخابات في بيروت هذه المرة ليست معركة مقاعد بل هي حول خيارها الاستراتيجي وحول عروبتها وهويتها السياسية”، وجدد التأكيد على أن خطابهم ليس مذهبيًا، فـ”بيروت مدينة عربية منذ مئات السنوات وستبقى عربية”.

ودعا أخيرًا إلى “التصويت بكثافة لحماية قرار العاصمة، لأن انخفاض نسبة التصويت سيفتح الباب أمام تغيير طبيعة المدينة وسيفتح المجال لمصادرة قرارها وهويتها السياسية”.

وفي زيارة أخرى له إلى منزل عبد الله عبد الله في الطريق الجديدة، اعتبر المشنوق أن مؤتمر باريس سيعطي مؤشرًا ماليًا ستبدأ نتائجه في الظهور خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن “كلام الرئيس الحريري عن 900 ألف فرصة عمل ليس المقصود به إيجادها خلال عام أو اثنين، بل في الأعوام المقبلة، فكل المشاريع ستظهر نتائجها على المدى الطويل”. وأضاف أنهم سيستكملوا المحافظة على الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي بعد الانتخابات من خلال طرح الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار وليس بالتصادم.