الحجار: لا رئيس للمجلس غير برّي

أكد مرشح تيار المستقبل محمد الحجّار أنه لا يرى غير رئيس البرلمان نبيه بري رئيساً لمجلس النواب المقبل.

وفي مقابلة على قناة الميادين، أكد أن حزب الله هو “حزب لبناني والقاسم المشترك معه هو الدولة اللبنانية”، داعياً إلى “تعزيز هذه الثوابت”.

وشدّد الحجار على أن التيار “لا يريد الذهاب إلى مشاكل مع حزب الله في الداخل اللبناني ولا إثارة أية فتنة في البلد”، معتبراً أن “الحوار هو الحلّ الوحيد”.

وأشار عضو كتلة المستقبل إلى أن التيار كان أمامه خياران: إما المضيّ بالقانون النسبي أو لا انتخابات، والخيار الأخير بحال تحققه كان سيسبب الانهيار.

وختم الحجّار “إذا خسرنا عدداً من الأعضاء في كتلتنا وربحنا الوطن، فنحن الرابحون”، مضيفاً أن تيّار المستقبل “لا يعمل على إرضاء أحد ولا يسعى إلى المصلحة الخاصة والفئوية بل إلى المصلحة العامة”.