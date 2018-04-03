الحريري “لا يملك دفتر سواقة”!!

3 أبريل, 2018 - 5:50 مساءً المصدر: وكالات
الحريري “لا يملك دفتر سواقة”!!

نشرت الإعلامية ديما صادق عبر صفحتها على “تويتر” إعلانا ترويجيا للحلقة الأولى من برنامجها “لوين واصلين” الذي استضافت فيه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وظهر الحريري وهو يقود السيارة، وعندما سألته صادق عن آخر مرة جلس فيها خلف المقود، رد الحريري مازحا: “بخلوني سوق على السراي … أنا أسوق من دون دفتر سواقة”.

و تخلل الفيديو مواقف طريفة بين رئيس الوزراء اللبناني وصادق، منها حين أخبرته، أن “هناك إشارة حمراء يا رئيس الحكومة”، فردّ: “أعتذر أعتذر”.

3 أبريل, 2018

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