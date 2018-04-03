عدادات ذكية للمياه في بيروت وجبل لبنان

اوضح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أن المؤسسة بالتعاون مع البنك الدولي ورغبة منها في تحسين نوعية الخدمة والحد من كمية المياه المهدورة قد باشرت بتركيب عدادات ذكية في مدينة بيروت. ومن شأن هذه العدادات المساعدة على ضبط التعديات والمخالفات ما يؤدي إلى توفير المياه وبالتالي إلى زيادة ساعات التغذية، كما أنها تساعد على تحديد البدل الناتج عن قياس كمية المياه المستهلكة فعليا.

وطمأن جبران المواطنين بأن تركيب العدادات وعلب الحماية التابعة لها لا يرتب على المشتركين أي تكلفة.

كما أن المؤسسة ستعمد إلى قراءة العدادات خلال العام 2018 ليصار إلى إصدار الفواتير للمشتركين الذين تم تركيب عدادات لهم ضمن نطاق منطقة الصيفي، المرفأ، المدور وحزء من منطقة الرميل، على أن تتم موافاة المواطنين تباعًا بالمستجدات بخصوص العدادات.

ولفت جبران إلى أن الأكثر أهمية يكمن في ضرورة تقيد المواطنين الكرام بإرشادات استهلاك المياه.