بوتين في تركيا !!

3 أبريل, 2018 - 6:21 مساءً المصدر: وكالات
بوتين في تركيا !!

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة في أول زيارة خارجية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة .

قمة ثنائية مصغرة تناول فيها الرئيسان أبرز جوانب العلاقات بين البلدين، والقضايا الدولية والإقليمية بما فيها الأزمة في سورية، كما سيحضر الرئيسان أعمال الجلسة السابعة لمجلس التعاون الروسي التركي على أرفع مستوى، حيث من المتوقع التركيز على التعاون في مجال الطاقة وبناء خط أنابيب الغاز “السيل التركي”.

وفي مستهل الزيارة، أطلق بوتين وأردوغان حجر الأساس لمشروع أول محطة كهرذرية في تركيا، هي محطة “أكويو” في ولاية مرسين جنوبي البلاد.
ومن المقرر أن يجتمع بوتين وأردوغان وروحاني في قمة ثلاثية الأربعاء يستعرضون خلالها إنجازات مسار أستانا للتسوية السورية، وتفعيل العملية السياسية هناك.

3 أبريل, 2018

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