“إسكندر” مقاتل قديم في سورية !!

تشهد منطقة الشرق الأوسط استخدام منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية الروسية المعروفة باسم “إسكندر” خلال العمليات القتالية.

وخرجت منظومة الصواريخ “إسكندر” إلى حيز الوجود في نهاية القرن الماضي. ولم يُعلن رسمياً عن استخدامها في أي صراع مسلح قبل كانون الأول من عام 2017، حين كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن “إسكندر” تستخدم في سورية خلال الحرب ضد الإرهاب.

وبدأت التقارير الإعلامية تتحدث حول وجود منصات إطلاق صواريخ “إسكندر” في قاعدة حميميم العسكرية بسورية منذ ربيع عام 2016.

ورأت وكالة أنباء موردوفيا الروسية مبررا لوصف “إسكندر” بالمقاتل القديم في سورية.

وتتميز منظومة “إسكندر” بالدقة العالية في إصابة الأهداف والقدرة على اختراق شبكات الدفاع الجوي المخصصة لاصطياد الصواريخ. لذا فأي خبر عن نشر صواريخ “إسكندر” في مكان ما قريب من البلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يثير أعصاب ويفزع الحلف.