أسرار ناصيف زيتون كما كشفتها والدته !

وأشارت إلى أنها “مثل كل أم تفرح لابنها، ودائمًا تصلّي له وتطلب من الله أن يوفقه بكل شيء، وأهم شيء أن يبعد عنه أولاد الحرام”.

وناصيف هو الابن البكر لديها ويبلغ من العمر 29 عامًا، وشقيقته نانسي عمرها 27 عامًا، أما أنس فهو أصغرهم ويبلغ عمره 25 عامًا.

وردًّا على سؤال في حال كانت تريد أن تأتي إلى بيروت أجابت طبعًا. أما عن أكثر ما يضايقها فهو أنّ “ناصيف ترك المنزل في عمر مبكّر وترك جامعته”.