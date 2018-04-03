أعراض تدل على أن الطفل مصاب بالتوحد!

التوحد او الذاتوية هو اضطراب تظهر أعراضه في الغالب عند الأطفال قبل سن الثالثة من العمر، يؤثر على نشأة الطفل وتطوّره فتظهر عليه بعض الأعراض، أبرزها التالي بحسب موقع قل ودل.

مهارات التواصل الاجتماعي

يفتقد الطفل مريض التوحد للمهارات الاجتماعية، حيث لا ينظر في أعين أقرب الناس له، لا يوضح أي تعابير ذات معنى على وجهه، فلا يسعى حتى لتقليد تعابير وجه والديه. كذلك لا ينتبه حتى عندما تقوم أمه بمناداته، فهو لا يستجيب مع سماعه لاسمه يردد.

الأصدقاء

صعب على الأطفال المصابين بمرض التوحد أن يقيموا صداقات، حتى وإن كانوا مع أطفال من نفس أعمارهم. يفضلون البقاء في سكون.

الاستمتاع

لا يملك الطفل المصاب بالتوحد، الرغبة في الاستمتاع والمرح مع من حوله، ولا يهتم بمشاركتهم في أي أمر يفعلونه حتى وإن كان يبدو ممتعا لكافة الأطفال الآخرين.

التوحد والإدراك

يفتقد المصاب بالتوحد للقدرة على إدراك مشاعر من حوله من الناس، فليس بإمكانه فهم مشاعر الحزن والألم التي قد تواجه غيره من الناس.

التركيز على البعض وليس الكل

يهتم الطفل المتوحد ببعض التفاصيل الموجودة في الأشياء المحيطة بهم، بشكل مبالغ، وأكثر من اهتمامهم بالشيء نفسه. فمن الممكن أن تجدهم يهتمون بعجلات لعبة السيارات، دون التركيز على اللعبة نفسها بشكل عام، وهو ما يظهر في عدة أمور أخرى أيضا.

تكرار الأفعال

يفضلون طريقة معتادة في أرجحة أجسادهم، والدوران حول أنفسهم في دوائر، أو من خلال ضرب يديهم ببعضهما البعض بشكل مكرر.

مشاعر مبالغة

يتفاعل أحيانا الطفل المصاب بمرض التوحد، مع اللمس أو الصوت أو الضوء بشكل مبالغ فيه، بالرغم من أنه على العكس من ذلك لا يشعر بالألم، وهي الأمور المشتركة بين جميع الأطفال المصابين بالتوحد.