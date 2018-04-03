جديد ديما صادق .. برنامج مسروق

بحسب ما نشر موقع “ليبانون ديبايت” أن البرنامج الجديد “لوين واصلين” الذي سيعرض ابتداءً من الخميس القادم على شاشة LBCI، مباشرة بعد الأخبار والتي تقدمه الإعلامية ديما صادق، هو مملوك من قبل شركة “Apple Inc” الأميركية ويملك حقوق توزيعه في الشرق الأوسط شركة “M4MEDIA” ولم تستحصل صادق على حقوق النشر.

وأضاف الموقع إلى أن المصادر أشارت إلى أن “برنامج صادق كانت تعده في الأصل لعرضه على موقعها الالكتروني التي كانت تعمل على إطلاقه بعد رفض قناة LBCI إعطائها برنامج سياسي، والدليل على ذلك هو الإنتاج الهزيل للحلقة”، لافتة إلى أن “بعد مغادرة الاعلامي مرسال غانم إلى MTV، عرضت صادق هذه الحلقة على القناة التي قامت بشرائها بعدما شعرت بأن سيكون هناك فراغ في الوقت الذي كان يعرض فيه برنامج كلام الناس”.





وتابع الموقع بأن المصادر كشفت أن “حلقة الحريري طلبت منه أثناء تواجده في باريس عندما ذهبت صادق الى هناك والتقته بعد عودته من السعودية”، مشيرة إلى أن “حتى الساعة لم تقم صادق بتسجيل حلقة ثانية من البرنامج”.

