الحريري: بين لبنان والسعودية تاريخ لن ينكسر

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان “اللبنانيين وأهل بيروت يعلمون المكانة الخاصة لبيروت في قلب ملك السعودية”.

وأضاف خلال حفل تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في ميناء الحصن: “بيننا تاريخ لن ينكسر مهما حاولوا الى ذلك سبيلا، وعروبة لبنان تتقدم على كل الولاءات والمحاور والمعادلات”.

ولفت الحريري الى انه لم “يلتق الملك سلمان يوما الا وكان في حديثه ذكرى طيبة عن لبنان، وكأنك تجلس مع مؤرخ في الشؤون اللبنانية”.

وختم: “ان بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم سلمان بن عبد العزيز على واجهتها البحرية، ولتكريم قامة عربية كبيرة وقفت الى جانب لبنان في اصعب الظروف، وللسعودية صفحات مجيدة في تاريخ الدعم للبنان، وبرعايتها حصل اتفاق الطائف وتمت انهاء المأساة اللبنانية”.