ترامب يبتز السعودية: المال مقابل البقاء في سوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت حان لانسحاب بلاده من سوريا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، إن “الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط”.

وأشار أن “السعودية مهتمة جدا بقرارنا”، وقال “حسنا، إذا كانت الرياض ترغب ببقائنا في سوريا، فيجب عليها دفع تكاليف ذلك”.

وأكد أن “تواجد قواتنا في سوريا مكلف للغاية بالنسبة إلينا، ويخدم مصالح دول أخرى أكثر مما يساعدنا”.

وأضاف “أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارها، أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا”.

وأوضح ترامب: “مهمتنا الأساسية هناك هي التخلص من “داعش”، ولقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا.. سنتخذ قرارا في وقت سريع جدا”.

ويأتي حديث ترامب عن الخروج من سوريا، تأكيدا لما قاله في خطاب ألقاه الخميس الماضي في ولاية أوهايو.

وقال ترامب آنذاك أمام العشرات من أنصاره في أوهايو “سنخرج قريبا من سوريا”.

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بوجود ألفي جندي أمريكي في سوريا.