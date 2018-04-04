سامي كليب: ظواهر الأمور غير بواطنها في سوريا

في اطار التطورات الكبيرة التي تشهدها سوريا, ان كان على المستوى العسكري بعد تحرير الجيش السوري لغالبية الغوطة الشرقية, او السياسي عبر قمم واجتماعات على مستوى عالي, او تصريحات مفاجئة للاعبين أساسيين في الحرب السورية، نشر الاعلامي المعروف سامي كليب على صفحته الشخصية في فيسبوك منشورا قال فيه:

ظواهر الأمور غير بواطنها في سوريا، المحتل قد لا يكون محتلا تماما، والحليف قد لا يكون غاضبا على المحتل تماما وانما ينسق معه، والعلاقة بين ترامب وبوتين ليست سيئة تماما لكن الضغوط الداخلية هائلة على الرئيس الأميركي لدفعه للتصعيد ضد روسيا أكثر …والقمة الروسية التركية الايرانية غدا في تركيا تناقض كل الضجيج…وكلام الأمير محمد بن سلمان عن بقاء الرئيس الأسد، وكلام ترامب عن انسحاب… ليست امورا عابرة.