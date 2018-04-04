مباركة قطرية لانتحاري فجر نفسه في ساحة المرجة بدمشق!

4 أبريل, 2018 - 9:50 صباحًا المصدر: عاجل
مباركة قطرية لانتحاري فجر نفسه في ساحة المرجة بدمشق!

“صورة لمدينة الموصل في العراق قبل الإفطار، حكم ثوار العراق أرجع للموصل بريقها وانتشلها من قبضة إيران”.. هكذا كانت أولى مباركات المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي في قطر حالياً لتنظيم “داعش” الإرهابي عقب إعلانه السيطرة على مدينة الموصل العراقية ” في 7 يوليو 2014.

المهندي وبصفته رئيس لجنة الخدمات المكلفة ببحث ومناقشة طلبات المواطنين في المجلس البلدي، للإعراب لم يغفل عن تهنئته لمن وصفهم بالشهداء والمجاهدين من انتحاري “داعش” من القطريين، فكما جاء في تغريدة له في نوفمبر 2013، قائلاً: “نزف إليكم خبر استشهاد المجاهد القطري حمد بن مقلد المريخي من أهل الخور في قطر بعملية استشهادية في دمشق بسوريا اليوم”.

حيث أن الانتحاري المريخي كان قد فجر نفسه في ساحة “المرجة” بدمشق وكتب في إحدى تغريداته عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بكرة الصبح عندي عملية استشهادية بروح الحق الحور”.

وفي رسالة أخرى وجهها المريخي إلى أسرته قال: “أبو يوسف علينا قصف وايد، الجوال ما يتصل ادعو لي بكرة عندنا غزوة صعبة جدا- إذا استشهدت موعدنا الجنة – بروح للحوريات ههه طمن أمي إني بخير”.

هذا ويشار إلى أن للمهندس حمد المهندي مساهمات في حملات جمع التبرعات للإرهابيين في سورية والعراق عبر جمعية قطر “الخيرية” والمصنفة على قائمة الإرهاب للدول الأربع “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، الداعية لمكافحة الإرهاب.

4 أبريل, 2018

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