قوى الأمن توضح حقيقة مجزرة “وادي خالد”

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن “بتاريخ 3-4-2018 تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي خبراً حول وقوع مجزرة في وادي خالد وذلك أثناء قيام بعض الأشخاص باستعراض أسلحتهم النارية واطلاق النار احتفالاً بحضور احد المرشحين للانتخابات النيابية مما أدى الى مقتل احد المواطنين”، مشيرة إلى أن “بعد المتابعة والتحريات التي قامت بها قوى الأمن، تبين ان الخبر عار عن الصحة وان الفيديو ليس بمنطقة وادي انما في سوريا”.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي أمس فيديو قيل أنه في منطقة وادي خالد أثناء قيام بعض “الزعران” باستعراض اسلحتهم النارية واطلاق النار احتفاء بحضور احد المرشحين للانتخابات النيابية، سقط السلاح من احدهم اثناء اطلاق النار فقتل شاب برئ كان يشاهد عرض الجنون الذي كان يحدث امامه. وادعى ناشروه أنه لم يسجل حضور لاي من الاجهزة لايقاف حفلة الجنون كما بقيت حفلات الجنون التي تحدث في مختلف المناطق اللبنانية.

🔊🏮مجزرة في وادي خالد..اثناء قيام بعض "الزعران" باستعراض اسلحتهم النارية واطلاق النار احتفاء بحضور احد المرشحين للانتخابات النيابية، سقط السلاح من احدهم اثناء اطلاق النار فقتل شاب برئ كان يشاهد عرض الجنون الذي كان يحدث امامه…ولم يسجل حضور لاي من الاجهزة لايقاف حفلة الجنون كما بقيت حفلات الجنون التي تحدث في مختلف المناطق اللبنانية. Publiée par ‎ابو راما عرجا‎ sur mardi 3 avril 2018