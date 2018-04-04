بالفيديو: الجيش السوري يأسر ‏ضباط أجانب في الغوطة

نشرت قناة صوت العرب تقريرا عن أسر الجيش العربي السوري لضباط اجانب في أثناء عملياته العسكرية لتحرير الغوطة الشرقية.

وتحدثت القناة في تقريرها عن وساطة عمانية بين روسيا وبريطانيا للإفراج عن مجموعة من كبار الضباط من جنسيات مختلفة ألقى عليهم الجيش السوري القبض في الغوطة الشرقية

وبحسب القناة فان ضباط بريطانيين كبار وقعوا في الأسر بيد الجيش السوري و معهم ضباط أخرون من دول كبرى كانوا يتواجدون في الغوطة الشرقية لحظة اقتحاام الجيش السوري لها.

وبحسب التقرير فان أسير أمريكي اضافة الى إسرائيليين تم القبض عليهم في الغوطة الشرقية, قد يكون السبب الاهم لزيارة وزير الدفاع الامريكي الماضية الى سلطنة عمان.

شاهد التقرير: