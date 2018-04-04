تهنئة من الراعي إلى سكاف

هنأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيسةَ الكتلة الشعبية ميريام سكاف على كونها أول أمرأة لبنانية تترأس لائحة انتخابية لاستحقاق السادس من أيار. وقال خلال زيارة تهنئة بالاعياد قامت بها سكاف الى بكركي مع وفد لائحة الكتلة الشعبية في زحلة انه يتمنى لزحلة التمثيل الذي تستحقه وينشده ناخبوها، وتمنى لسكاف كل النجاح في مسيرتها التي تستكمل فيها مسيرة آل سكاف الوطنية .

و بدروها رئيسة الكتلة الشعبية اكدت ان زيارتها الى الصرح هي للتهنئة بعيد الفصح المجيد وقالت ان عين الكنيسة ستظل حارسة لجميع ابنائها في هذا اليوم الانتخابي الكبير .. برعاية ومن دون مراعاة .