تهنئة من الراعي إلى سكاف

4 أبريل, 2018 - 10:14 صباحًا المصدر: مواقع
تهنئة من الراعي إلى سكاف

هنأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيسةَ الكتلة الشعبية ميريام سكاف على كونها أول أمرأة لبنانية تترأس لائحة انتخابية لاستحقاق السادس من أيار. وقال خلال زيارة تهنئة بالاعياد قامت بها سكاف الى بكركي مع وفد لائحة الكتلة الشعبية في زحلة انه يتمنى لزحلة التمثيل الذي تستحقه وينشده ناخبوها، وتمنى لسكاف كل النجاح في مسيرتها التي تستكمل فيها مسيرة آل سكاف الوطنية .

و بدروها رئيسة الكتلة الشعبية اكدت ان زيارتها الى الصرح هي للتهنئة بعيد الفصح المجيد وقالت ان عين الكنيسة ستظل حارسة لجميع ابنائها في هذا اليوم الانتخابي الكبير .. برعاية ومن دون مراعاة .

4 أبريل, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

مقالات خاصة

حكومة حرب ..

حكومة حرب ..

بشار كاسر يوسف (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
الأسد يستخدم “النووي” !

الأسد يستخدم “النووي” !

الحدث نيوز (خاص) أكمل القراءة
بوتين يعود بقوّة

بوتين يعود بقوّة

بشّار كاسر يوسف (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
خبر عاجل