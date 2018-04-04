مارسيل غانم: “هذه أوّل مرّة أعلن فيها هذا الموضوع”

4 أبريل, 2018 - 10:59 صباحًا المصدر: مواقع
مارسيل غانم: “هذه أوّل مرّة أعلن فيها هذا الموضوع”

اعتبر الاعلامي مارسيل غانم أن “إنتقاله الى قناة الـ”أم تي في”، ليس بسبب العرض المالي، وهذه أوّل مرّة أعلن فيها هذا الموضوع”.

وقال، في حديث لـ”إذاعة فايم أف أم”: “قرار مغادرة قناة الـ”أل بي سي” اتخذته لوحدي، حتى انني لم أتشارك فيه الرأي مع أخي جورج غانم”.

ولفت غانم إلى أن “البرنامج على الـ”أم تي في” مختلف عن برنامج “كلام الناس” بالمضمون وبالإسم”.

وأضاف: “الشيخ بيار الضاهر بقي يسألني لأسبوعين قبل مغادرتي الـ”أل بي سي” إذا غيّرت رأيي بالمغادرة، وأشكره على تعاطيه مع قراري بالمغادرة بكلّ رقيّ وإحترام”.

وتابع غانم: “قمت يوم أمس بزيارة الـ”أم تي في”، وتجوّلت في أرجاء المحطّة، وتفاجأت بالتقنيّات العالية الموجودة فيها”.

وأوضح أن “فريق عمل “كلام الناس” انتقل معه بالكامل الى الـ”أم تي في”، باستثناء شخص واحد”.

4 أبريل, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

مقالات خاصة

حكومة حرب ..

حكومة حرب ..

بشار كاسر يوسف (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
الأسد يستخدم “النووي” !

الأسد يستخدم “النووي” !

الحدث نيوز (خاص) أكمل القراءة
بوتين يعود بقوّة

بوتين يعود بقوّة

بشّار كاسر يوسف (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
خبر عاجل