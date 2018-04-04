سالم زهران يكشف من موسكو عن الدول الشريكة في إعمار سوريا

اعتبر مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن “وجود روسيا في سوريا ومساعدتها بالقضاء على الإرهاب وداعش تحديدا قد خدم العالم أجمع وليس فقط الدولة السورية”.

وشدد زهران خلال مشاركته في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي أن “الدول التي كافحت الإرهاب في سوريا ستكون شريكة في إعادة الإعمار”، لافتا إلى أن “إعادة إعمار سوريا بدأ بشكل فعلي”.

وأضاف زهران أن الجيش السوري وروسيا وايران ومجاهدي حزب الله اللبناني قطعوا رأس داعش الفاشي وقدموه للعالم كله.

وأشار زهران إلى أنه في العام المنصرم وعدّ وزير الدفاع شويغو بقطع رأس داعش وهذا ما حصل هذا العام ومن مصلحة الاوروبيين التعاون في مكافحة الارهاب الذي انتقل الى بلدانهم