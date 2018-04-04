إنذار من وزير الزراعة لـ”بوكسات الخيل” العشوائية

وجه وزير الزراعة الاستاذ غازي زعيتر إنذاراً (سجل تحت الرقم 2770/3 تاريخ 4 نيسان 2018) الى السيد أحمد عبدالرحمن شعبو، للقيام بإزالة «بوكسات الخيل» العشوائية الموجودة على العقار رقم 4986 من منطقة بساتين طرابلس العقارية- قضاء طرابلس- محافظة الشمال، كونها غير مستوفية للشروط الصحية والفنية، وبالتالي غير صالحة لتربية الخيل، كما ان الموقع والخيول الموجودة غير مسجلة في وزارة الزراعة، وذلك ضمن مهلة اسبوع من تاريخ الإنذار، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإقفال العقار.

على أن يبلغ نسخة عن الانذار الى كل من: وزارة الداخلية والبلديات، محافظ الشمال، مديرية الثروة الحيوانية، ومصلحة زراعة الشمال. وجاء في نص الإنذار:

إنذار موجه الى السيد أحمد عبدالرحمن شعبو

ان وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناءً على القرار رقم 50/1 تاريخ 26/01/2015 حركة وتنقلات الخيل داخل الأراضي اللبنانية،

بناءً على محضر الكشف الذي اجرته دائرة التناسل وتربية الخيل بتاريخ 03/04/2018،

وحيث تبين ان العقار رقم 4986، من منطقة بساتين طرابلس العقارية- قضاء طرابلس- محافظة الشمال، يوجد عليه خمس «بوكسات» خيل غير مستوفيين للشروط الصحية والفنية، وبالتالي غير صالحين لتربية الخيل، كما وان الموقع والخيول الموجودة غير مسجلة في وزارة الزراعة وفقا للقرارات المرعية الاجراء.

لذلك،

يوجّه انذار بحق السيد أحمد عبد الرحمن شعبو في التبانة- قرب دوار أبو علي – قضاء طرابلس– محافظة الشمال، للقيام بإزالة هذه «بوكسات» العشوائية الموجودة على العقار رقم 4986، ضمن مهلة اسبوع من تاريخ الانذار، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإقفال العقار.

يبلغ الى:

– وزارة الداخلية والبلديات

– محافظ الشمال

– مديرية الثروة الحيوانية

– مصلحة زراعة الشمال