إذا كنت مولودة في هذا اليوم فأنت الأذكى والأجمل!

قد تتذكرين تاريخ ميلادك الذي يدل الكثير عن شخصيتك لكن بخطوة بسيطة عبر مراجعة روزنامة الكومبيوتر لديك يمكنك معرفة اليوم الذي ولدت فيه والذي بدوره قد يكشف خفايا وخبايا كثيرة عن هويتك لم تكن في بالك من قبل. تعرفي الى مزايا شخصية مولودة يوم الإثنين.

بكل بساطة، إن كنت مولودة هذا اليوم، فأنت امرأة فائقة الذكاء وشديدة الحنكة، قادرة على تخليص كل أمورك بهدوء وروية وعقلانية كما تحويل المشاكل لما يصب في مصلحتك الخاصة.

الى ذلك، من المعروف أن مولودة يوم الاثنين من اكثر النساء جاذبية وجمالا على الاطلاق، خصوصا انها تتمتع بثقة عالية بالنفس وقوة شخصية تنعكس على طلتها ومظهرها فلا يمكن لأي شخص مقاومتها، فهي قادرة على لفت النظر منذ اللحظة الاولى لدخولها لأي مكان.

هي صديقة وفية للغاية ومخلصة الى اقصى الحدود تتمتع بنخوة شديدة فغالبا ما نراها تضحي في سبيل الاخرين من دون اي مقابل او مصلحة خاصة، فهي تحب مساعدة من يحتاج اليها، بعيدا عن الأنانية والتكبر وحب الذات.

الى ذلك، مولودة هذا اليوم دبلوماسية للغاية وهذا ما يجعلها شخصا اجتماعيا من السهل له الانخراط ضمن اي محيط جديد والتأقلم مع كل الظروف والتغيرات بعيدا عن اي انهيار عصبي، كما أنها قادرة على التواصل مع كل الشخصيات بسهولة وسرعة والحصول على ثقة الاخرين.