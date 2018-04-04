دراسة: هذه المشروبات تزيد من خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة جديدة بقيادة الباحث «جين ويلش» من جامعة إيموري بأتلانتا، أن المشروبات السكرية ترتبط بالوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب، لكن الأطعمة السكرية لا ترتبط.

أراد الباحثون معرفة إذا كانت السكريات المضافة تزيد من خطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب أو أسباب أخرى، وإذا كان كذلك هل هناك فرق بين المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة السكرية أم لا.

راقب العلماء مجموعة من الكبار فوق سن الـ45 عامًا ولمدة 6 سنوات، ووجدوا أن المشاركين الذين يتناولون 680 جرام على الأقل من المشروبات السكرية يوميًا كانوا أكثر عرضة بمعدل الضِعف للوفاة من أمراض القلب مقارنة بالمجموعة التي تتناول أقل من 28 جرامًا.

وقال «ويلش» إن استهلاك المشروبات السكرية التي تحتوي أيضًا على عدد آخر من العناصر الغذائية يؤدي إلى إصابة الجسم بتدفق السكر، عكس الأطعمة السكرية التي غالبا ما تحتوي على عناصر غذائية مثل الدهون والبروتينات التي تبطئ عملية التمثيل الغذائي.

يحث «ويلش» الأطباء على بدء التحدث مع المرضى حول السكر، فإذا لم يتحدث الأطباء مع المرضى حول أساليب الحياة وارتباطها بالسمنة والأمراض المزمنة سيظن المرضى أن الأمر ليس مهم.

وأوضح العلماء أن النتائج وجدت رابطًا فقط ولكنها لم تثبت السبب وراء الأمر، وأن الدراسة تعمل على إبراز أهمية تقليل المشروبات السكرية في النظام الغذائي.