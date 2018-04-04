الرئيس عون: هذا ما يجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال

4 أبريل, 2018 - 1:51 مساءً
الرئيس عون: هذا ما يجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “الاستقرار الضريبي يجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال ويعزز القطاعات الانتاجية”.
وقال: “لإعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان، ومكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة”.
وكان قد عرض الرئيس عون مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية في البلاد.
واستقبل الرئيس عون وفدا من أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة هشام المكمل.

4 أبريل, 2018

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