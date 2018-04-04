جلسة للحكومة في السراي.. انجاز كل ما يتعلق باقتراع المغتربين

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الكبير، جلسة مجلس الوزراء التي تبحث في جدول اعمال من 81 بندا.

وقبيل الجلسة، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: “غدا جلسة للجنة الطوارىء التربوية والدولة لم تعد قادرة على الدفع للقطاع التربوي الخاص كما لا يمكنها التدخل به، وكل ما يمكنها فعله تطبيق القانون”. وأكد أن “ما سيصدر عن مؤتمر سيدر سيترجم بمشاريع قوانين ويقر في مجلس النواب”.

وأكد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل أن “جلسة ملف الكهرباء ستعقد الاسبوع المقبل، ولا صحة لتأجيلها الى ما بعد الانتخابات”.

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “انجزنا كل ما يتعلق باقتراع المغتربين، وليس في جلسة الحكومة اليوم اي بند له علاقة بهذا الموضوع، وكل ما يتردد هو مجرد كلام”.

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