لهذا السبب.. احذروا اللحوم الحمراء؟

4 أبريل, 2018 - 2:43 مساءً المصدر: مواقع
لهذا السبب.. احذروا اللحوم الحمراء؟

توصل علماء من بريطانيا إلى أن استبعاد اللحوم الحمراء من الوجبات الغذائية يخفض بدرجة كبيرة خطر الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء.

ودرس علماء جامعة ليدز البريطانية البيانات الصحية لـ 32 ألف امرأة بريطانية كن تحت المراقبة الطبية على امتداد 17 سنة، واكتشفوا أن 335 منهن مصابات بسرطان القولون و119 بسرطان المستقيم.

كما اتضح أن احتمال إصابة الجزء القاصي للمستقيم بالسرطان انخفض بنسبة 35% لدى النساء اللواتي يفضلن تناول اللحوم البيضاء والأسماك، أو استبعدن المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.

وقالت البروفيسورة جانيت كيد: “تؤكد دراستنا أن تناول اللحوم يؤثر في أقسام محددة من الأمعاء، وتظهر ضرورة جمع المعلومات عن العادات الغذائية لمجموعات كبيرة من الناس”.

4 أبريل, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!

مقالات خاصة

حكومة حرب ..

حكومة حرب ..

بشار كاسر يوسف (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
الأسد يستخدم “النووي” !

الأسد يستخدم “النووي” !

الحدث نيوز (خاص) أكمل القراءة
بوتين يعود بقوّة

بوتين يعود بقوّة

بشّار كاسر يوسف (خاص الحدث نيوز) أكمل القراءة
خبر عاجل