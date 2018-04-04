لهذا السبب.. احذروا اللحوم الحمراء؟

توصل علماء من بريطانيا إلى أن استبعاد اللحوم الحمراء من الوجبات الغذائية يخفض بدرجة كبيرة خطر الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء.

ودرس علماء جامعة ليدز البريطانية البيانات الصحية لـ 32 ألف امرأة بريطانية كن تحت المراقبة الطبية على امتداد 17 سنة، واكتشفوا أن 335 منهن مصابات بسرطان القولون و119 بسرطان المستقيم.

كما اتضح أن احتمال إصابة الجزء القاصي للمستقيم بالسرطان انخفض بنسبة 35% لدى النساء اللواتي يفضلن تناول اللحوم البيضاء والأسماك، أو استبعدن المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.

وقالت البروفيسورة جانيت كيد: “تؤكد دراستنا أن تناول اللحوم يؤثر في أقسام محددة من الأمعاء، وتظهر ضرورة جمع المعلومات عن العادات الغذائية لمجموعات كبيرة من الناس”.