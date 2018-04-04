بري: للتنبّه من الإستفزازات الإسرائيلية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم الى التنبّه من تصريحات رئيس الاركان الإسرائيلي العدوانية ومن الإعتداءات والإستفزازات الإسرائيلية ومنها ما جرى مؤخراً من إنتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون.

ونقل النواب ان الرئيس بري اجرى مؤخراً سلسلة إتصالات مع المراجع الدولية ومع رئيس الجمهورية من اجل مواجهة مخاطر هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية.

وتناول اللقاء اجواء الإنتخابات النيابية، ونقل النواب عن الرئيس بري امتعاضه من الخروقات التي تحصل ومن صرف اموال في العديد من الدوائر والمناطق، داعياً الى معالجة والتصدي لمثل هذه التصرفات والأعمال.

وجدد القول بأن عدداً من الثغرات ظهر حتى الان في قانون الإنتخاب، وان هناك حاجة لتطوير القانون وهذا سيكون برسم المرحلة القادمة والمجلس القادم.

وإستقبل الرئيس بري في اطار لقاء الاربعاء اليوم النواب السادة: انور الخليل، مروان فارس، روبير غانم، سيرج طورسركيسيان، علي بزي، نوار الساحلي، علي عمار، علي فياض، ايوب حميد، قاسم هاشم، علي خريس، ميشال موسى، حسن فضل الله، ياسين جابر ومروان فارس.

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