المشنوق: المصارف وأجهزة الأمن قصّتا نجاح

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية اللبنانية يمثلان صورة لبنان الحقيقية والخلاقة والمبدعة، فنحن ننعم باستقرار أمني وآخر مالي”، وأشاد بـ”قصّتي نجاح لبنانيتين، الأولى مصرفية والثانية أمنية، في زمن قلّ فيه النجاح وكثر التهويل والأخبار الهدّامة والتجاذبات والشحن الطائفي”.

وشدّد المشنوق خلال رعايته افتتاح “الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الالتزام ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية” تحت شعار “يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية”، بتنظيم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق “فينيسيا” – بيروت، على أن “الهدف الرئيسي من الخطة الاستراتيجية الخمسية لقوى الأمن الداخلي هو أن يصبح السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة اللبنانية، وكذلك قرار الحرب والسلم، ضمن استراتيجية دفاعية تحدّث عنها في المدة الاخيرة رئيس الجمهورية الشجاع في الحقّ والقوي في الوطنية، وأيّدتها الدول الأربعون التي شاركت في مؤتمر روما، وكذلك مجلس الأمن الدولي في بيان له الأسبوع الماضي”.