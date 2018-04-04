وزارة الصحة توضّح

4 أبريل, 2018 - 6:00 مساءً المصدر: وكالات
وزارة الصحة توضّح

أوضحت وزارة الصحة في بيان لها، انها قامت بالتعاون مع منظمة “يونيسيف” و”منظمة الصحة العالمية” وبالتنسيق مع كل من منظمة “أطباء بلا حدود” ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومؤسسة مخزومي بتنفيذ نشاط تلقيحي بين 15 و 19 آذار 2018 في مخيم شاتيلا.

وذلك بعد الكلام عن “أن لبنان يشهد حاليا تفشيا لحالات الحصبة بين الاطفال غير الملقحين، وتحديدا في أقضية بعبدا، زحلة وبعض أقضية الشمال”، حيث تم تلقيح 12,177 طفلا بلقاح الشلل الفموي، 9,400 طفل بلقاح الحصبة و 3,102 طفل بلقاح الشلل العضلي.

وشددت وزارة الصحة العامة “على ضرورة تلقيح الأطفال وتحمل الأهل هذه المسؤولية”، خصوصا انها توفر اللقاحات مجانا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات على كافة الاراضي اللبنانية.

4 أبريل, 2018

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