جنبلاط:اهم نقطة في الانتخابات هي كيفية توزيع الصوت التفضيلي

غرد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “الى الرفاق والمناصرين والحلفاء، ان المسيرات والحماس والاغاني وغيرها من المظاهر لا تنفع بل قد تضر، وان أهم شيئ في هذه الانتخابات الالتزام بتعليمات اللجنة الانتخابية المركزية، واهم نقطة في هذه الانتخابات هي في كيفية توزيع الصوت التفضيلي وفق التعليمات”.

الى الرفاق والمناصرين والحلفاء.ان المسيرات والحماس والاغاني وغيرها من المظاهر لا تنفع بل قد تضر .ان أهم شيئ في هذه الانتخابات الالتزام بتعليمات اللجنة الانتخابية المركزية واهم نقطة في هذه الانتخابات هي في كيفية توزيع الصوت التفضيلي وفق التعليمات . pic.twitter.com/MKLH2ZbRjN — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 4, 2018