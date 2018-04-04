مايا دياب: الدراسة تخرب علاقة الأهل بالأبناء!

4 أبريل, 2018 - 6:39 مساءً المصدر: وكالات
مايا دياب: الدراسة تخرب علاقة الأهل بالأبناء!

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن عدد من تفاصيل حياتها فقالت إنها ليست شخصاً صباحياً نهائياً: “عندما أستيقظ أبقى لما يقارب الساعة والنصف صامتة كنوع من (الرواق)، وأول من أهتم برؤيتها هي ابنتي “كاي” التي أشرف على طعامها وتجهيزها للمدرسة ثم أنام مجدداً وأنا مطمئنة”.

وعن الطريقة التي تتعامل فيها مع ابنتها قالت مايا: “لا أشرف على دراسة ابنتي لأنني لا أحب علاقة الأهل بالدراسة فهي تخرب العلاقة بين الأهل والأبناء، لذلك لا أتدخل بدراستها وأدعها تتحمل مسؤولية قراراتها وتقصيرها”.

وأضافت بحسب موقع “دنيا الوطن”: “ابنتي كاي ليست موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها ما زالت صغيرة وليس من المنطقي أن تتواجد تحت الأضواء، وبنفس الوقت أتركها تتأثر بكون أمها فنانة، وعلى الأطفال أن يتأقلموا مع عمل أبائهم”.

4 أبريل, 2018

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