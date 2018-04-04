رابطة أساتذة التعليم الثانوي تعلن اضرابها

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، الإضراب العام والشامل الخميس 12/4/2018، وجددت رفضها التزام الدولة دفع زيادة الدرجات الست للمعلمين في المدارس الخاصة، لإضراره بالمدرسة والثانوية الرسميتين، اللتين ما زالتا في حاجة إلى متطلبات لم تقم الدولة بواجب تأمينها”.

وسألت الرابطة في بيانها: “هل أصبح لدى الدولة فائض مالي كي توزعه؟ إن كان الأمر كذلك فلتؤمن أولا مطالب التعليم الرسمي التي هي رب عمله”.

وطالبت لجنة التربية النيابية “بوضع اقتراح القانون المتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي كي يسلك الطرق المطلوبة وصولا إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره، لأن الدرجات المطلوبة هي استكمال لسلسلة الرتب والرواتب التي لم تنصف أساتذة التعليم الثانوي الرسمي”.

كما دعت إلى “إيلاء المؤسسات التربوية الرسمية الأهمية القصوى، كونها باتت قادرة على استيعاب الكثير من الطلاب، وبالنظر إلى النجاحات التي حققتها الثانويات الرسمية في الامتحانات الرسمية”.

كما طالبت الهيئة “بإقرار قانوني تعويض المديرين والفائض 2008 و2016 وحل قضية الأساتذة المتعاقدين وبخاصة منهم من تجاوز شرط السن، بتعديل الفقرة المتعلقة بالسن التي أقرت في لجنة التربية النيابية”.

ودعت إلى “حل قضية الأساتذة الذين سلبت أموالهم في جريمة ضم الخدمات عبر اقتراح قانون يقر في مجلس النواب ويحفظ حقهم في ضم الخدمات، ولا يحملهم أعباء الدفع مرة أخرى”. بالإضافة إلى “رفع نسبة التعويض العائلي وبدل النقل بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور الذي أقر في سلسلة الرتب والرواتب، وبإعادة العمل بالقروض السكنية وبخاصة لأصحاب الدخل المحدود والأساتذة والمعلمين”.