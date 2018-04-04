كنعان : اخيرا ستتم انارة المتن السريع

غرد امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان على حسابه عبر “تويتر”، قائلا: “أخيرا تمت الموافقة على الاعتماد المطلوب لإنارة المتن السريع كاملا بعد ملاحقة بدأت سنة 2016 على ان يقره مجلس الوزراء في جلسته المقبلة”.

وأرفق كنعان تغريدته بصورة عن “كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء وموافقة وزارة المال على اعتماد بقيمة 550 الف دولار لهذه الغاية”.

أخيراً تمت الموافقة على الاعتماد المطلوب لإنارة المتن السريع كاملاً بعد ملاحقة بدأت سنة ٢٠١٦ على ان يقرَه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة #المتن_الشمالي #المتن_السريع pic.twitter.com/0KCMkUOnEu — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) April 4, 2018