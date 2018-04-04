قوى الامن: “السكوت علامة الرضوخ”!!

نشرت قوى الامن الداخلي عبر صفحتها على “تويتر ” ما يلي: ”



#السكوت_علامة_الرضوخ…خلّي كلامك من ذهب #قوى_الأمن

وحشٌ جديد ينقض على براءة الطفولة ليصيب منها مقتلاً في حالتها النفسية والمعنوية، فيزرع مكان الضحكة دمعة ومكان الأمل ألم.

سنينه ال 58 جعلت منه وحشاً كاسراً على صورة بشر أوقع بقاصرٍ لم تشفع له نعومة أظفاره من إثارة الشفقة وإيقاض الضمير في قلب مغتصبٍ تخطى كل الحدود وأطلق العنان لغريزته خلف ستارٍ اعتقد انه يحميه من انكشاف أمره. ولكن هذه المرة، تقدمت جرأة الكلام على الخجل والصمت، ومزَّقت ستار الجريمة النكراء بادعاءٍ شجاع من قِبل القاصر ووالده لدى فصيلة المريجة التي أوقفت الفاعل بناءً على اشارة القضاء المختص بعد اعترافه بالتحرش جنسياً بالطفل لعدة مرات. وأسدلت الستار على مرحلة سوداء قاتمة في حياة طفل.”