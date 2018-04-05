بين الدورة وجونية.. عصابة تسهل أعمال الدعارة

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:

نتيجة تفشي ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات بشكل كبير، وفي إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي هذه الظاهرة للحد منها، توافرت معلومات عن قيام عصابة لتعاطي وترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة تنشط ما بين محلتي الدورة وجونية.

بتاريخ 29/03/2018، ونتيجة عملية رصد ومتابعة دقيقة، وفي عملية متزامنة، تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيف جميع أفراد هذه العصابة بين منطقتي الدورة وجونية، وهم:

ش. ذ. ( مواليد عام 1978، لبناني) مطلوب للقضاء.

ع. ز. ( مواليد عام 2001، سوري)

ر. ز. (مواليد عام 1982، لبناني)

ا. م. ( مواليد عام 1991، فلسطينية – سورية)

م. غ. ( مواليد عام 1985، سورية)

م. ع. ( مواليد عام 1982، سوري)

ر. ش. ( مواليد عام 1988، لبناني) مطلوب للقضاء.

وقد ضبط بحوزة الاول /330/ غ كوكايين، و/14/ غ حشيشة كيف ومسدس حربي وهواتف خلوية، وبحوزة الثالث أجهزة خلوية ومبلغ 2000$ و 11750.000 ل.ل. ، وضبط بحوزة الأخير نصف غ كوكايين.

بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون شبكة لتعاطي وترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة.

أودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته.